A Bellano è stato allestito un nuovo parcheggio pubblico con circa 50 posti, che sostituisce temporaneamente il cantiere del sottopasso ferroviario. L’area è stata resa gratuita per turisti e villeggianti durante l’estate, grazie a un accordo con i gestori di Rfi. La modifica riguarda esclusivamente il periodo estivo e mira a facilitare la sosta in assenza di spazi disponibili nelle aree di parcheggio tradizionali. Non sono stati specificati ulteriori dettagli sulla durata dell’uso temporaneo.

Bellano (Lecco), 7 luglio 2026 – Parcheggi gratuiti per turisti e villeggianti al posto del cantiere per il sottopasso ferroviario. A Bellano, grazie all’accordo con i manager di Rfi, è stato allestito un posteggio pubblico dove possono essere parcheggiate 50 auto, forse di più. Non occorre pagare, né esporre il disco orario: è un posteggio libero, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per i prossimi due mesi. Il parcheggio è infatti temporaneo e resterà aperto a luglio e agosto. È stato allestito nell’area di cantiere del sottopasso della linea Lecco-Sondrio tra la Sp 62 e la Sp 72. “Si tratta di 50 posti auto a disposizione, liberi e h24 – spiega il sindaco Antonio Rusconi –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’accordo con Rfi: a Bellano parcheggi gratuiti per l’estate al posto del cantiere del sottopasso

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