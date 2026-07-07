La Vuelle mette le ali con Mikk Jurkatamm Concretezza e affidabilità per la squadra

La squadra ha annunciato l’ingaggio di Mikk Jurkatamm, portando a cinque il numero di giocatori sotto contratto. Con questa aggiunta, il roster è a metà della sua composizione, senza ulteriori dettagli sui prossimi acquisti.

Con l’arrivo di Mikk Jurkatamm, ufficializzato ieri pomeriggio, la Vuelle ha oggi sotto contratto cinque giocatori, ovvero è a metà dell’opera nella composizione del nuovo roster. L’accordo con il giocatore estone, ma italiano di formazione, è biennale, con uscita bilaterale entro la conclusione dell’annata 20262027. Nativo di Tallinn, capitale dell’Estonia, compirà 26 anni in settembre: è un esterno di 1.95 che può muoversi sullo scacchiere fra le posizioni di guardia ed ala piccola. "Con Jurkatamm aggiungiamo un tassello versatile nel parco esterni – sottolinea il direttore sportivo biancorosso, Nicola Egidio –. La sua capacità di essere efficace sui due lati del campo lo rendono una pedina duttile e un collante di notevole affidabilità". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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