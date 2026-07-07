La voce di Kane gli scherzi i tifosi che cantano gli Oasis | Inghilterra fenomeno cult in Usa

Da gazzetta.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“L’ironia salverà il mondo”, si potrebbe dire riadattando Dostoevskij. “God save the King”, cantano i patrioti britannici. Volendo proporre una crasi da cucire addosso a questo percorso inglese al Mondiale ne uscirebbe una cosa così: “Ironia save the King”. Tralasciando l’orrenda resa del cambio linguistico, il concetto che ne esce si può salvare: l’ironia sta trasformando la nazionale inglese nella beniamina di questo Mondiale. La voce roca di Kane, il canto sotto le tribune e quello scherzo di Stones a Tuchel negli spogliatoi. Certo, la lotta per accaparrarsi il favore del pubblico internazionale è feroce, tra la favola della Norvegia e le tante “ultime volte” di grandi campioni che scaldano il cuore a tutto il globo, ma Kane e compagni hanno pescato dal mazzo un asso che sembra vincente: risultare simpatici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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