?La voce degli ultimi | l’abbraccio di Tor Vergata

Lo scorso sabato, a Tor Vergata, si è svolta una manifestazione di grande affluenza con circa centomila partecipanti. La folla si è radunata sul prato, creando un’onda compatta di persone. La scena si è presentata come un mare di cuori che pulsavano insieme, in un movimento collettivo. La manifestazione ha coinvolto molte persone, tutte riunite nello stesso luogo, con un forte senso di unità.

A cura di Manila Scaramella? ROMA – La distesa di Tor Vergata, lo scorso sabato, non era solo un prato. Era un mare in tempesta di anime, un oceano di centomila cuori che battevano all’unisono. Quando le luci si sono accese su Niccolò Moriconi, il tempo si è fermato. Non era un semplice concerto: era un abbraccio collettivo, una carezza che ha attraversato la notte per raggiungere chi, nella musica di Ultimo, ha trovato l’unica casa in cui sentirsi compreso.?Il cuore di Niccolò, in quella notte romana, è stato un fiume in piena. Non ha trattenuto nulla: le emozioni lo hanno travolto, visibili in ogni gesto, in ogni pausa tra una canzone e l’altra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Leggo decine e decine di tweet di #Ultimers indignati che descrivono con toni apocalittici la gestione indecente legata al deflusso/rientro post concerto da Tor Vergata e mi riecheggia in testa solo la voce di Wanna Marchi che dice...ecco. x.com

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