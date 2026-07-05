Ultimo commosso e in ginocchio davanti i 250mila di Tor Vergata | Dalla parte degli ultimi per sentirmi primo

Un concerto essenziale e senza grandi colpi di scena, ma tanto è bastato per entrare nella storia. L'artista ha chiuso il concerto dei record di Tor Vergata (con un ricavo sui 90 milioni di euro) con il brano "Sogni Appesi". Il momento più toccante con un picco di commozione e un inchino al suo "popolo": "Da quando ero bambino, solo un obiettivo Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo". Il senso di tutti i 250mila presenti era tutto lì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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