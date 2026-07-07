La Valle Sabbia aumenta gli sforzi per combattere il killer silenzioso dei boschi bresciani dopo la Tempesta Vaia

Dalla Valle Camonica alla Valle Sabbia e ai boschi triumplini, si intensificano le operazioni contro gli alberi danneggiati dalla Tempesta Vaia del 2018. Le autorità locali stanno portando avanti interventi di messa in sicurezza e abbattimento di piante compromesse, con risorse dedicate alla gestione delle aree colpite. Le attività riguardano principalmente la rimozione di alberi morti o instabili, per prevenire eventuali rischi. La situazione rimane sotto monitoraggio continuo.

Dalla Valle Camonica alla Valle Sabbia passando per i boschi triumplini l’eredità della Tempesta Vaia del 2018 si fa ancora sentire. Milioni di alberi - in particolare gli abeti delle prealpi - vennero abbattuti dalla forza del vento fra l’ottobre e il novembre di otto anni fa lasciando sul terreno uno strato organico che ha favorito lo sviluppo massivo del bostrico, un coleottero che attacca gli alberi bloccandone il passaggio della linfa al loro interno. A così tanto tempo di distanza la lotta all’insetto prosegue e, in particolare in Valle sabbia, il Consorzio Forestale ha presentato un piano di intervento che punta sulla diversificazione del patrimonio boschivo attraverso la selezione delle piante sane e l’introduzione di tipologie alternative all’abete come le latifoglie caratteristiche del bosco ceduo. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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