Le occhiaie e le borse sono tra i problemi più comuni del contorno occhi. Le nuove tecnologie nel settore skincare puntano a ridurre l’aspetto della stanchezza, migliorando l’aspetto di queste zone delicate. Un alone scuro o un rigonfiamento appena sotto l’occhio rendono lo sguardo meno vivo, anche in presenza di un riposo adeguato. Questi difetti sono spesso associati a fattori come affaticamento e stress.

I l classico alone scuro oppure un leggero rigonfiamento sotto l’occhio e subito lo sguardo appare stanco, anche se si è dormito. Prendersi cura del contorno occhi è un gesto molto spesso sottovalutato che però può fare la differenza. Occhiaie e borse sono infatti i due inestetismi più diffusi quando si parla della zona perioculare e si possono attenuare con il prodotto giusto. Ecco come combattere finalmente le occhiaie X Leggi anche › Occhiaie dopo i 40 anni, l’aiuto della Medicina rigenerativa: non solo una questione estetica Occhiaie e borse, le cause. Chi non ha a che fare, almeno ogni tanto, con occhiaie o borse? Sono tra gli inestetismi più comuni e n on dipendono solo da stanchezza o poche ore di sonno.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Occhiaie e borse sono i due principali problemi del contorno occhi. Le novità skincare per il contorno occhi concen trano nuove tecnologie anti stanchezza

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