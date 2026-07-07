In un carcere toscano, alcune sezioni sono state sequestrate e una circolare permette ai direttori di collocare materassi a terra per nuovi detenuti. La Camera di Penale di Firenze ha espresso preoccupazione, sottolineando che questa soluzione non garantisce condizioni di dignità. La presenza di una donna incinta tra i detenuti coinvolti ha suscitato ulteriori timori riguardo alle condizioni di vita all’interno dell’istituto penitenziario.

FIRENZE Il sequestro di alcune sezioni del carcere di Sollicciano e la circolare del provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria che consente ai direttori degli istituti "la collocazione di brande o materassi a terra" per accogliere nuovi detenuti, fa esprimere "grande preoccupazione" anche alla Camera di Penale di Firenze. "La misura, seppure definita estrema e provvisoria, va a ledere la dignità umana e la salute del detenuto, beni tutelati dalla Costituzione - dice il Direttivo -. Si tratta di una scelta che va ad incidere su una situazione già preoccupante e che grava ulteriormente sulle criticità irrisolte dei penitenziari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La situazione in carcere: "Materassi, non è dignità". E c’è una donna incinta

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