La Scuola Basket Arezzo saluta la Serie B | quando il canestro lo fa il bilancio

La Scuola Basket Arezzo non parteciperà al prossimo campionato di Serie B Interregionale. La decisione è stata presa per motivi economici, non legati ai risultati sportivi o alle prestazioni sul campo. La squadra non si iscriverà alla competizione e non affronterà le partite previste per la prossima stagione. La scelta è stata comunicata ufficialmente senza riferimenti a eventuali problemi di gioco o di staff.

La Scuola Basket Arezzo non si iscriverà al prossimo campionato di Serie B Interregionale. Non una sconfitta sul parquet, non una tripla sbagliata all’ultimo secondo, ma una decisione presa guardando in faccia i conti. Che, come spesso accade nello sport locale, hanno meno poesia di una schiacciata e più peso di un centro di due metri sotto canestro. La società ha comunicato ufficialmente la rinuncia alla categoria nazionale per la stagione sportiva 20262027, spiegando che la scelta arriva dopo un’attenta valutazione economica e organizzativa. Il motivo è chiaro: sostenere un campionato nazionale costa sempre di più e l’attuale contesto economico non permette di affrontare la Serie B Interregionale senza mettere a rischio la stabilità del progetto sportivo. 🔗 Leggi su Lortica.it

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