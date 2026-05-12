A Lioni, il basket si trasforma in un’esperienza educativa grazie alla collaborazione tra la Società Basket Lioni e l’Istituto Comprensivo “N. Iannaccone”. L’iniziativa, intitolata “Un Canestro di Valori”, mira a coinvolgere i giovani attraverso il basket, portando avanti attività che abbinano sport e formazione scolastica. La collaborazione ha l’obiettivo di promuovere valori e competenze tra gli studenti, combinando l’aspetto ludico e quello educativo.

Tempo di lettura: 2 minuti La Società Basket Lioni e l’Istituto Comprensivo “ N. Iannaccone” di Lioni-Teora, in prestigiosa collaborazione con la FIP Campania e Minibasket Campania, annunciano il convegno conclusivo del progetto “ Un Canestro di Valori”, iniziativa educativa e sportiva che ha coinvolto gli alunni della scuola primaria in un percorso di crescita attraverso il basket. L’evento rappresenta l’atto finale di un cammino iniziato nei mesi di novembre e dicembre con il progetto “Bambini in Gioco”, promosso dalla FIP Nazionale, che ha saputo trasformare l’attività sportiva in uno straordinario strumento di inclusione, socialità e formazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Un Canestro di Valori”: a Lioni il basket diventa scuola di vita

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