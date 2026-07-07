La Scuola Basket Arezzo rinuncia all' iscrizione al Campionato di Serie B Interregionale
La Scuola Basket Arezzo ha annunciato che non si iscriverà al Campionato di Serie B Interregionale per la stagione 2026-2027. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la prossima annata sportiva.
Arezzo, 7 luglio 2026 – . La Scuola Basket Arezzo comunica ufficialmente che non procederà all'iscrizione al Campionato di Serie B Interregionale per la stagione sportiva 20262027. Si tratta di una decisione sofferta, maturata al termine di un'attenta analisi economica e organizzativa. Il costante incremento dei costi necessari per sostenere un campionato nazionale, unito all'attuale contesto economico, non consente alla società di garantire la necessaria sostenibilità finanziaria senza compromettere la stabilità e il futuro del progetto sportivo. Negli ultimi anni la partecipazione alla Serie B Interregionale ha rappresentato un importante... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Scuola Basket Arezzo - Don Bosco Crocetta 78-69 | 2ª giornata ritorno Serie B Interregionale 25/26
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