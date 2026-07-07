Un esame del DNA ha confermato la paternità di una bambina nata da una relazione extraconiugale, portando a una revisione della storia precedente. La vicenda ha coinvolto un patrimonio di grande valore e ha portato a una lunga disputa legale. La vicenda si svolge nella Firenze del passato, nota per attirare turisti inglesi, e ha avuto come protagonisti persone coinvolte in una relazione clandestina e in un procedimento giudiziario complesso.

FIRENZE Un patrimonio da favola, una figlia avuta fuori dal matrimonio, un’infinita battaglia in tribunale. Sceneggiatura da serie Netflix per una storia d’altri tempi ambientata nella Firenze che faceva impazzire gli inglesi. Lui era Arthur Acton, lo scrittore britannico che trovò più d’una ispirazione in riva all’Arno. Il dna ha stabilito che non era una leggenda quella della liason clandestina tra il Sir d’Oltremanica e la governante della sua dimora. Liana, venuta alla luce a Firenze il 7 febbraio del 1917, è nata da una relazione tra Arthur Acton, padre di Harold, ed Ersilia Beacci, la donna di servizio di villa La Pietra. E non è un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La scappatella taciuta con l’hotel. Un esame del dna riscrisse la storia

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