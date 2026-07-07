Gerry Scotti ha rivolto un messaggio di incoraggiamento a Samira, dichiarandosi fiero di lei. Malgioglio è coinvolto in qualche modo nell’episodio. La trasmissione “La Ruota della Fortuna” continua a essere tra le più seguite di Mediaset, trasmettendo regolarmente anche durante le vacanze estive. La produzione non ha annunciato interruzioni o cambiamenti nel palinsesto. La puntata in corso vede la partecipazione di vari concorrenti, senza modifiche rispetto alle programmazioni abituali.

Prosegue, come sempre e senza sosta, La Ruota della Fortuna, la più seguita delle trasmissioni Mediaset cui l’emittente non ha alcuna intenzione di rinunciare, neppure durante le vacanze estive. Quella di Samira Lui è una gavetta tosta, ma utile, che la sta facendo diventare sempre più spigliata e sicura di sé. Se ne è accorto anche il navigato conduttore Gerry Scotti, che non perde occasione di complimentarsi con la collega – tra una frecciatina e l’altra. Gerry Scotti si complimenta con Samira Lui: “Fiero di lei”. In questa calda serata di luglio, Samira Lui arriva in studio sfoggiando un delizioso abitino verde speranza. “Mi piace questo verde porta fortuna” commenta Gerry Scotti, e piace anche noi: è fresco, giovane e la veste alla perfezione. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, il dolce messaggio di Gerry Scotti a Samira: “Sono fiero di lei”. E c’entra anche Malgioglio

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