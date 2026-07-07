La rassegna Portus Lunae presenta la mostra ‘Oceano Okeanòs’ nel Golfo dei Poeti, offrendo un approfondimento sul rapporto tra l’uomo e l’acqua. La manifestazione si svolge in un contesto naturale caratterizzato da un orizzonte aperto, che invita a riflettere sul senso della vita in relazione al mare. La mostra si concentra su opere e installazioni che esplorano il tema dell’acqua e della sua presenza nel nostro vivere quotidiano.

La distesa del Golfo dei Poeti, con il suo orizzonte spalancato, è la cornice ideale per interrogarsi sul significato profondo della nostra esistenza in rapporto all’acqua. Al castello di San Terenzo, stasera alle 21, viene proposto ‘Oceano Okeanòs’, un incontro in cui il filosofo e scrittore Simone Regazzoni espone la sua ‘ Filosofia del pianeta ’. Nell’evento, promosso da Teatro Pubblico Ligure – nuova tappa dell’undicesima edizione del ‘ Portus Lunae Art Festival ’ – la fortezza sarà un luogo di riflessione critica, capace di ribaltare la nostra percezione tradizionale per invitarci a riscoprire la Terra non come suolo solido, ma come una creatura liquida, dinamica e pulsante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rassegna Portus Lunae. Siamo ‘Oceano Okeanòs’

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