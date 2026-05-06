Mistero Portus Lunae | dove si trova il porto romano? Il dibattito

Il porto romano di Portus Lunae rappresenta ancora oggi un mistero per gli archeologi, che cercano di individuare con precisione la sua posizione. Le antiche strutture sono state trovate in alcune zone tra il fiume Magra e il golfo, ma non esiste ancora un consenso definitivo sulla loro collocazione. Il dibattito tra gli esperti riguarda le diverse interpretazioni dei reperti e le aree di interesse, senza che sia stato stabilito un punto di incontro definitivo.

? Cosa scoprirai Dove si nascondono le antiche strutture del porto romano?. Perché gli archeologi dividono il territorio tra Magra e Golfo?. Come può la descrizione di Strabone svelare la verità geografica?. Cosa cambierà per la ricerca archeologica nella provincia dopo il dibattito?.? In Breve Evento venerdì 8 maggio ore 17 presso Salone Sforza in via XX Settembre 148.. Giuseppe Benelli e Sergio Cozzani aprono i lavori dell'Accademia Lunigianese di Scienze.. Dibattito tra ipotesi foce fiume Magra e teorie basate sul Golfo della Spezia.. Registrazione integrale disponibile per il pubblico tramite canale YouTube dell'associazione.. Venerdì 8 maggio alle ore 17, il Salone Sforza della palazzina in via XX Settembre 148 ospiterà la lectio magistralis di Gino Ragnetti per discutere l’enigma del Portus Lunae.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero Portus Lunae: dove si trova il porto romano? Il dibattito Notizie correlate Leggi anche: Nicole Minetti, il mistero: dove si trova ora e da dove parla? Dove si trova la chiesa sepolta: il mistero del vecchio campanile che emerge dalla sabbiaA causa delle tempeste e degli spostamenti di sabbia avvenuti secoli fa, la chiesa è stata sepolta sotto la sabbia e resta visibile solo la torre... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Gino Ragnetti diventa Accademico della Capellini; Oltre metà allerta alle spalle, nessuna criticità nella notte. Ragnetti in Accademia Capellini riapre il mistero del Portus LunaeRagnetti in Accademia Capellini riapre il mistero del Portus Lunae ... msn.com