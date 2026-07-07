K ate Middleton è in visita all’ Evelina London Children’s Hospital quando Ejran, un bambino di 10 anni ricoverato nel reparto cardiologico, la guarda e le chiede ingenuamente: « Ma tu sei la Regina? ». Kate sorride. « No, sono la principessa del Galles », risponde con dolcezza. «Molto piacere. Sono venuta a vedere il lavoro straordinario che si fa qui, e a incontrare bambini speciali. Bambini molto coraggiosi, come te ». Alla fine della visita, Ejran ha commentato l’incontro con un semplice pollice su. La principessa del Galles (a sinistra), parla con il piccolo Arjun e la sua famiglia nel reparto Edward durante la sua visita all’Evelina London Children’s Hospital il 6 luglio 2026 (Foto di Alastair Grant POOL AFP via Getty Images) «Sei tu la Regina?». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La principessa del Galles ha visitato l'"Evelina London Children's Hospital"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ROYAL ENGAGEMENTS: King Charles Rides Tank as Princess Kate Visits Children's Hospital | AC1C

Notizie e thread social correlati

La principessa di Galles ha scalato in 24 ore le tre cime più alte di Scozia, Inghilterra e Galles per raccogliere fondi per la lotta contro il cancroIn 24 ore, la principessa di Galles ha scalato le tre cime più alte di Scozia, Inghilterra e Galles, raccogliendo fondi per la lotta contro il cancro.

La principessa del Galles ha onorato la memoria della defunta sovrana indossando la collana di perle a tre fili tanto amata da ElisabettaLa principessa del Galles ha indossato una collana di perle a tre fili, molto apprezzata dalla regina Elisabetta, per commemorare il centenario della...