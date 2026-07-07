La Primavera Mister Serpini si presenta | Porto esperienza per crescere

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo allenatore della squadra Primavera del Sassuolo si chiama Cristian Serpini. È stato annunciato dalla società e prenderà il posto dell'allenatore precedente. La stagione inizierà il 22 agosto con la partita contro la Fiorentina. Serpini ha dichiarato di portare con sé esperienza e di voler crescere con la squadra. La prima partita si giocherà al Ricci.

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SASSUOLO Il campionato Primavera 1 comincia la settimana dopo Ferragosto (sabato 22, al Ricci, Sassuolo-Fiorentina) e la società neroverde si mette avanti, presentando Cristian Serpini, il tecnico cui viene affidato il dopo Bigica. Reduce da una stagione in C a Sorrento chiusa con la salvezza della squadra campana, nativo di Castelfranco Emilia e già affermatosi a livello giovanile portando l’under 17 della Spal a un passo dalla scudetto, Serpini ha parlato di Sassuolo come di "un traguardo importantissimo: arrivo in una società di Serie A e in una famiglia di serie A per dare il mio contributo alla crescita di questi ragazzi". Un’occasione, ha detto Serpini, alla sua prima con una squadra Primavera, "e quindi anche una sfida da affrontare con entusiasmo: questo club si sposa con la mia idea di calcio propositivo e veloce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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