La prevenzione inizia a tavola
La prevenzione si può attuare attraverso le abitudini quotidiane, in particolare con l’alimentazione. Scegliere cibi sani e bilanciati aiuta a mantenere il benessere e prevenire eventuali problemi di salute. Spesso, le scelte alimentari influenzano il funzionamento dell’organismo e la prevenzione di malattie.
La prevenzione passa anche dalle nostre abitudini quotidiane e l’alimentazione rappresenta uno strumento prezioso per prenderci cura della nostra salute e del nostro benessere. La Fondazione Sandro Pitigliani invita a "Coltiva la prevenzione, workshop di cucina vegetariana e talk scientifico. L’alimentazione come alleata nella lotta ai tumori", una serata dedicata al benessere, alla conoscenza e alla solidarietà. Giovedì 9 luglio alle 18.30 nel giardino Buonamici si terrà un incontro per affrontare il tema del legame tra alimentazione e prevenzione oncologica insieme a medici oncologici ed esperti del settore, in collaborazione con Patrizia Gozzini de L’Orto del Lupo e NaturaSì Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Diabete tipo 2, la prevenzione inizia a tavola | Dott. Giancarlo Sandri, Diabetologo a Roma
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