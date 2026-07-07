La nuova vita delle scorie nucleari nei droni nel Pentagono Cosa studia la Darpa
La Darpa sta studiando un metodo per utilizzare le scorie nucleari come fonte di energia per droni, satelliti e sistemi militari. L’obiettivo è trasformare i residui radioattivi in energia che possa alimentare apparecchiature per decenni senza bisogno di ricariche. La ricerca si concentra su tecnologie che permettano di convertire le scorie nucleari in modo sicuro ed efficiente, con applicazioni nel settore militare e spaziale. Al momento, non sono stati annunciati dettagli sui tempi di sviluppo o sui risultati ottenuti.
Trasformare le scorie nucleari in una fonte di energia capace di alimentare droni, satelliti e sistemi militari per decenni senza necessità di ricarica. È questo l’obiettivo del programma “Rads to Watts” della Darpa, l’agenzia del Dipartimento della Difesa statunitense responsabile dello sviluppo delle tecnologie più avanzate per la difesa. L’iniziativa ha recentemente compiuto un passo avanti con l’assegnazione di un contratto da 3,37 milioni di dollari destinato alla realizzazione di un prototipo di batteria radioisotopica leggera, in grado di erogare oltre 10 watt per chilogrammo e di mantenere la propria efficienza per decenni. Alla base del progetto vi è un principio diverso rispetto alle batterie convenzionali. 🔗 Leggi su Formiche.net
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