la nuova vita delle scorie nucleari nei droni nel pentagono cosa studia la darpa

Notizia in breve

La Darpa sta studiando un metodo per utilizzare le scorie nucleari come fonte di energia per droni, satelliti e sistemi militari. L’obiettivo è trasformare i residui radioattivi in energia che possa alimentare apparecchiature per decenni senza bisogno di ricariche. La ricerca si concentra su tecnologie che permettano di convertire le scorie nucleari in modo sicuro ed efficiente, con applicazioni nel settore militare e spaziale. Al momento, non sono stati annunciati dettagli sui tempi di sviluppo o sui risultati ottenuti.