Scorie nucleari | la Provincia di Matera convoca il fronte comune

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sindaci di diversi comuni della provincia di Matera hanno deciso di riunirsi per discutere delle possibili conseguenze di un deposito di scorie nucleari nella zona. La convocazione mira a coordinare le posizioni e valutare i rischi per i settori economici locali. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione tra le amministrazioni comunali, che temono le ripercussioni di questa scelta sulla comunità e sull’economia territoriale.

? Cosa scoprirai Quali settori economici rischiano il collasso a causa del deposito?. Chi sono i sindaci che si uniscono al fronte di Matera?. Come influirà la scelta del sito sull'agricoltura tra Basilicata e Puglia?. Perché il rischio ambientale coinvolge anche l'area di Genzano di Lucania?.? In Breve Consiglio provinciale aperto il 5 maggio alle ore 16:00 in via Ridola.. Partecipano presidenti di Basilicata, Puglia, Città Metropolitana di Bari e province di Taranto e Potenza.. Coinvolti sindaci di Laterza, Altamura, Gravina in Puglia e il comune di Genzano di Lucania.. Rischi per settori agricoli, turistici e salute pubblica tra Matera e la Puglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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