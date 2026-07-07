I mosaici storici sono stati digitalizzati e ora possono essere esplorati attraverso un Cicerone virtuale. La tecnologia consente ai visitatori di interagire con un assistente digitale che fornisce informazioni sui reperti senza la presenza di guide in carne e ossa. Questa iniziativa collega il passato, rappresentato dai mosaici, con il presente digitale, offrendo un’esperienza interattiva e accessibile a tutti.

"Un ponte tra memoria e futuro". E’ bastata una metafora all’arcivescovo, Monsignor Sandro Salvucci, per far comprendere l’importanza dell’inaugurazione di ieri, avvenuta all’interno di Palazzo Lazzarini, quando insieme al sindaco Andrea Biancani, a Giacomo Piazzini funzionario della soprintendenza archeologica delle Marche, al consigliere regionale Nicola Baiocchi e a due università (Politecnica delle Marche e Università di Urbino), l’arcidiocesi ha aperto al pubblico la nuova sala multimediale del Museo diocesano. In gioco c’è l’innamoramento del visitatore verso un patrimonio di valore universale, quali sono i Mosaici della Cattedrale Santa Maria Assunta, riportati alla vista del mondo, con il coinvolgimento della Fondazione Scavolini che del duomo ha progettato e finanziato i pavimenti in cristallo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova vita dei mosaici. La meraviglia ora è digitale. E i visitatori parleranno con un Cicerone virtuale

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