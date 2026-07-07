Dal 27 giugno, i sommozzatori continuano le ricerche nel lago di Vico per trovare il corpo di Luigi Cavallari, che non è stato ancora rintracciato. Nonostante l’impegno costante, le operazioni di ricerca durano da più di due settimane, senza esito. La ministra Roccella ha raccontato di aver conosciuto Cavallari attraverso suo padre e di aver mantenuto un rapporto stabile nel tempo.

Non sono bastati dieci giorni, dodici ore al giorno, ogni giorno. Il corpo di Luigi Cavallari non è stato ancora trovato. Dal 27 giugno i sommozzatori non hanno mai smesso di cercarlo nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Quel sabato pomeriggio Luigi Cavallari era in barca con sua moglie, la ministra Eugenia Roccella, e si è tuffato in acqua. Cercava soltanto un po’ di refrigerio. Ha trovato una fine crudele, trattenuto adesso dalle acque infide e melmose di quel lago vulcanico. Lei, la ministra Roccella, da quel sabato pomeriggio si è chiusa in un dolore composto e il dolore lo abbiamo sentito tutti ieri sera vedendola in televisione mentre parlava del marito con quell’amore vero e purissimo che per cinquant’anni ha segnato la loro vita di coppia. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - La ministra Roccella e l’amore per Luigi Cavallari: «Ci presentò mio padre, non ci siamo più lasciati»

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La ministra Roccella e l'amore per il marito scomparso

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#LuigiCavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, è disperso da sabato dopo un tuffo nel lago di Vico, nel Viterbese. Le ricerche proseguono senza sosta con sommozzatori, droni, sonar e robot subacquei, ma finora non hanno dato alcun esito. x.com

Disperso il marito della ministra Roccella: Luigi Cavallari è scomparso nel lago di Vico reddit

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