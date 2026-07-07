La massmediologa | Il linguaggio di Trump? Minestrone indigesto

L’ultimo post di Donald Trump ha suscitato reazioni contrastanti, tra richieste di restrizioni e commenti favorevoli di una leader politica italiana. La sua comunicazione rimane imprevedibile, senza una linea chiara. La massmediologa ha descritto il linguaggio di Trump come “minestrone indigesto”, sottolineando come la sua retorica si presenti come un insieme confuso di messaggi. La sua presenza sui social continua a generare attenzione e discussione.

Bologna, 6 luglio 2026 – Di fronte all’ultimo post di Donald Trump, tra ordini restrittivi e sguardo adorante di Giorgia Meloni, la strategia politica del presidente Usa continua ad avere una sola certezza: l’imprevedibilità. Ne abbiamo parlato con Giovanna Cosenza, docente ordinaria di Semiotica e storytelling all’Università di Bologna e allieva di Umberto Eco. Partiamo dall’ultimo post di Trump su Truth. Misoginia, egocentrismo, cosa c’è in quel messaggio? “C’è tutto Donald Trump, una figura che contiene ogni ingrediente. Oltre a questi elementi aggiungerei: bullismo, provocazione, furbizia nel tendere una trappola, impulsività e un po’ di squilibrio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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