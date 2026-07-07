La maglia del centenario del Napoli 2026-27 | storia del design simboli e dove acquistarla

Il Napoli ha presentato il 6 luglio la maglia celebrativa del centenario, realizzata in jersey tecnico. Il design include simboli che richiamano la storia del club, evidenziando elementi distintivi e tradizionali. La maglia non è solo un indumento sportivo, ma un simbolo commemorativo. È disponibile per l'acquisto presso negozi ufficiali e online, con dettagli sulla sua produzione e i materiali utilizzati.

La maglia del centenario del Napoli non è semplicemente un kit da calcio: è un documento storico tessuto su jersey tecnico. Presentata il 6 luglio 2026 a bordo della MSC World Europa nel porto di Napoli, la divisa Home 2026-27 celebra 100 anni di fede azzurra attraverso simboli, scelte cromatiche e dettagli che vale la pena conoscere prima di indossarla. Il colore: il Blu Centenario. Il nome non è ufficiale, ma i tifosi l’hanno subito battezzato Blu Centenario. La tonalità è una reinterpretazione del classico azzurro napoletano, più profonda e quasi setosa alla luce. Il tessuto tecnico è stato progettato per richiamare visivamente la texture della lana che caratterizzava le maglie degli anni Ottanta — un omaggio all’epoca dei due scudetti di Maradona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Presentazione della maglia del CENTENARIO del Napoli

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