La lezione di Zelensky all’Europa su come si tratta con Trump

In vista del vertice Nato di stasera a Ankara, si evidenzia come l’Ucraina abbia rafforzato la propria posizione rispetto alla Russia. La questione centrale rimane la gestione del rapporto con gli Stati Uniti, in particolare con l’ex presidente. La situazione attuale si concentra sulla stabilità e sulle alleanze, mentre le tensioni con Mosca continuano a influenzare le decisioni dei membri dell’Alleanza. La questione della sicurezza europea resta al centro del dibattito internazionale.

In vista del delicato vertice Nato di stasera ad Ankara, con tutte le incognite e le preoccupazioni legate all’imprevedibilità e direi anche all’instabilità di Donald Trump, c’è almeno un punto fermo da cui non si può prescindere: l’Ucraina ha conquistato l’iniziativa e una posizione di crescente vantaggio nei confronti della Russia. Su questo, la stampa internazionale è ormai sostanzialmente unanime, con le sole eccezioni dei talk show italiani e della televisione russa (ma su quest’ultima, non conoscendo il russo, non mi sentirei di mettere la mano sul fuoco). «Oggi credo che la vittoria in questa guerra appartenga a chi è più intelligente», dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Financial Times. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Zelensky estalla contra Europa: El único camino es Donald Trump

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