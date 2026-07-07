La lana si evolve ’Morpho’ novità di Milano Unica oggi al debutto

La lana come materia viva, capace di evolversi e di assumere nuove identità attraverso ricerca, sperimentazione e innovazione. Dietro al progetto Morpho non si nasconde nessuna alchimia, ma è il risultato di una storica sinergia tra il saper fare di due distretti da sempre in competizione con quello di Prato e quello di Biella. Protagonisti di questa prima importante collaborazione sono la pratese Dinamo Contemporary Fabrics e la biellese Successori Reda. Il debutto della novità è previsto per oggi quando apre i battenti la 43esima edizione di Milano Unica. Il progetto mette in dialogo due eccellenze del tessile italiano: il distretto laniero biellese, rappresentato da Reda, e quello pratese, dove Dinamo ha costruito negli anni una forte specializzazione nei trattamenti e nei finissaggi innovativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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