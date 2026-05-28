La pelle perde vitalità e capacità di autoripararsi con l’età, influenzata anche da metabolismo, infiammazione e stile di vita. La cosmesi moderna si concentra su questi aspetti, considerando la vitalità come elemento chiave per mantenere un aspetto giovane. La perdita di vitalità non è solo legata all’invecchiamento, ma anche a fattori che influenzano il ritmo e l’armonia delle funzioni cellulari.

L a pelle non invecchia, perde vitalità. E così diminuisce la capacità di autoripararsi. «Già Pitagora associava la bellezza al ritmo, inteso come armonia tra le parti, e il vigore è ciò che lo rende possibile. Quando viene meno, quella sintonia si interrompe. E lo fa prima ancora che le rughe lo raccontino» spiega Paolo Siragusa, designer cosmetico. «Oggi la scienza lo conferma in modo sempre più chiaro: la longevità cutanea, o skin longevity, non dipende solo dalle creme che applichiamo, ma da come le cellule riescono a produrre e a gestire le sue riserve nel tempo». Skin Longevity: piccoli gesti quotidiani per aiutare la pelle a invecchiare bene e in maniera sana X Leggi anche › Cosa fanno davvero le creme viso effetto “skin longevity”? Cos’è la skin longevity?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cosmesi si evolve e dialoga con metabolismo, infiammazione e stile di vita. Perché oggi la giovinezza è una questione di vitalità. Cellulare

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