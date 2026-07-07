La gestione delle attività funzionali all' insegnamento Chiarimenti

Un docente con cattedra orario esterno deve pianificare attentamente le attività funzionali all'insegnamento, che ammontano a 80 ore totali. Queste ore non si raddoppiano, ma devono essere distribuite proporzionalmente tra la sede principale e le sedi di completamento. La ripartizione garantisce una suddivisione equilibrata degli impegni collegiali, senza aumentare il carico complessivo.

La gestione degli impegni per un docente con cattedra orario esterno (CoE) richiede un'attenta pianificazione. Le attività funzionali all'insegnamento, pari a 40+40 ore, non si moltiplicano, ma vanno ripartite in modo proporzionale tra la sede principale e quelle di completamento, garantendo una corretta suddivisione degli impegni collegiali.Suddivisione proporzionale degli impegniUn docente che opera su più istituti scolastici deve suddividere gli impegni collegiali in modo proporzionale alle ore di lezione che svolge in ciascuna sede. Le 40+40 ore funzionali all'insegnamento, come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, non vengono duplicate. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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