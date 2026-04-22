I consiglieri Barresi e Parisi chiedono chiarimenti sulla gestione Amts e sulla qualità dei servizi erogati

Durante la seduta del Consiglio comunale, i consiglieri di Prima l’Italia hanno chiesto chiarimenti riguardo alla gestione della società partecipata Amts e sulla qualità dei servizi offerti. I due esponenti hanno sollevato domande specifiche su aspetti amministrativi e operativi, rivolgendo l’attenzione alle modalità di gestione e ai risultati ottenuti finora. La discussione si è concentrata sulle responsabilità della società e sulla soddisfazione degli utenti.

I consiglieri comunali di Prima l'Italia, Andrea Barresi e Paola Parisi sono intervenuti, ieri sera durante la seduta del Consiglio comunale, sulla gestione della società partecipata Amts.Secondo quanto dichiarato dai due consiglieri, "si registra uno scarso livello dei servizi, in particolare.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Lazio, sanità privata: fondi SSR erogati senza controlli sulla qualità, allarme per scelte consapevoli dei pazienti.La sanità nella città di Roma e nella regione Lazio è al centro di un dibattito sulla trasparenza nell'accreditamento delle strutture private... Servizio di fornitura dell'acqua, parte il monitoraggio sulla qualità dei serviziI cittadini, consumatori e utenti, sono chiamati a compilare un breve questionario elaborato in forma totalmente anonima disponibile online e nelle... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: A Crotone si delineano schieramenti e candidati: sei liste per Voce, quattro con Trocino. Darsena, moschea Attaqua . I consiglieri Esposito e Greco (FdI): La destinazione d’uso è errataI consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Renato Esposito e Anna Greco, in un’interrogazione al sindaco Alessandro Barattoni, chiedono lumi sul cambio di destinazione d’uso, avvenuto nel 2008, dei ... ilrestodelcarlino.it Decaro e la rivoluzione degli uffici: i consiglieri ridotti da 21 a 9 ma i costi restano ugualiNemmeno ieri. L’orologio del governatore Antonio Decaro consuma giorni senza risultati apparenti sul fronte della giunta: gli restano poche ore, ma è ancora in tempo per giocare d’anticipo sulla ... bari.repubblica.it