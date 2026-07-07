La Procura di Bari ha aperto un'indagine sulla gestione finanziaria del club di calcio locale, con particolare attenzione alle operazioni di mercato con il Napoli. Sono state effettuate perquisizioni e sono in corso verifiche sui bilanci del club. L'inchiesta riguarda anche la cessione del portiere Caprile al Napoli, anche se non sono stati ancora resi noti dettagli specifici. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

La Procura di Bari ha avviato un’inchiesta sulla gestione economico-finanziaria del Bari Calcio che coinvolge anche alcune operazioni di mercato con il Napoli. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, la Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni nella sede del club biancorosso, della SSC Napoli e della controllante Filmauro a Roma, oltre che nei confronti di tre ex direttori sportivi – Ciro Polito, Cristiano Giuntoli e Mauro Meluso – e del procuratore Graziano Battistini. Secondo quanto riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, tra gli indagati figurano anche Aurelio e Luigi De Laurentiis, ai quali vengono contestate, a vario titolo, le ipotesi di falso in bilancio e bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Bari.

© Napolipiu.com - La Gazzetta del Mezzogiorno: “Inchiesta Bari, nel mirino la cessione di Caprile al Napoli: perquisizioni e indagini sui bilanci”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perquisizione nelle sedi di Napoli e Bari: verifiche sulla cessione del calciatore Elia CaprileÈ stato notificato un decreto di perquisizione nei confronti di Aurelio De Laurentiis e del figlio Luigi, riguardante un’indagine per bancarotta...

Leggi anche: Molina nel mirino del Napoli, l’Atletico fissa il prezzo per la cessione

Temi più discussi: Vertenza Natuzzi, sindacati al contrattacco: Stop a chiusure e sospensioni; La vignetta del giorno; Tg News - 3/7/2026; Tg News - 1/7/2026.

#2luglio #rassegnastampa #rassegnaweb cislpuglia.it/news/primo-pia… La Gazzetta del Mezzogiorno Quotidiano Di Puglia ilmattinoquotidiano.it/news/basilicat… cronachetarantine.it/index.php/attu… x.com

La Gazzetta del Mezzogiorno: Inchiesta Bari, nel mirino la cessione di Caprile al Napoli: perquisizioni e indagini sui bilanciLa Procura di Bari ha avviato un’inchiesta sulla gestione economico-finanziaria del Bari Calcio che coinvolge anche alcune operazioni di mercato con il Napoli. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno ... napolipiu.com

La Gazzetta delle Donne: la maternità e la carriera politicaPuò una donna governare una città, una Regione o perfino un Paese senza dover mettere in discussione la propria maternità? Dalle dimissioni dell’assessora di Barletta Mihaela Albanese, in attesa del s ... lagazzettadelmezzogiorno.it