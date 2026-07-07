Milano, 27 ottobre – Giuseppe Sala ha commentato pubblicamente Carlo Cottarelli, ricordando le sue affermazioni sulla destra politica. Sala ha citato le parole di Cottarelli, senza specificare quando siano state pronunciate. La polemica tra i due coinvolge temi politici e economici, con Sala che fa riferimento a dichiarazioni passate dell’economista. La discussione si inserisce nel dibattito pubblico sulle posizioni politiche e il passato di Cottarelli, che ha ricoperto anche ruoli istituzionali.

Milano – Giuseppe Sala non risparmia una frecciata a Carlo Cottarelli, l’economista con un passato recente da senatore del Pd (tra il 2022 e il 2023, per l’esattezza) che Forza Italia vorrebbe candidare a sindaco alle prossime elezioni Comunali con il supporto innanzitutto di Azione – che negli ultimi due giorni si è pronunciata con grande chiarezza su questa opzione – e degli altri partiti di centrodestra, in una coalizione che a quel punto spazierebbe dall’area moderata a quella di destra. Prima di partecipare alla cerimonia della posa del primo pilone della Fiera Ice Arena, in risposta alle domande dei cronisti, il sindaco ha dichiarato quanto segue: “Cottarelli? È stato eletto a sinistra, se la sua è una candidatura legata a Forza Italia, faccio fatica a capirla ma ci provo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La frecciata di Sala contro Cottarelli: “Ricordo le sue parole sulla destra”

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