la fondazione laureus sport for good italia illustra il progetto liberi nantes

Durante l'edizione della Maratona delle Dolomiti dedicata alla pace, la Fondazione Laureus Sport for Good Italia ha presentato il progetto Liberi Nantes. La fondazione ha condiviso con i media e gli stakeholder le proprie considerazioni sul ruolo dello sport nel favorire comunità più inclusive e coese. La riflessione si è concentrata sull’uso dello sport come strumento di dialogo e integrazione tra diverse realtà.

In un'edizione della Maratona dles Dolomites dedicata al tema della pace, Fondazione Laureus Sport for Good Italia ha scelto di condividere con media e stakeholder una riflessione sul ruolo che lo sport può svolgere nella costruzione di comunità più inclusive, coese e capaci di dialogo. In occasione della manifestazione, di cui Fondazione Laureus Italia è charity partner per il 2026, si è svolto a Corvara un incontro di presentazione durante il quale sono state illustrate le attività della Fondazione, il proprio modello di intervento e il progetto "Liberi Nantes", realtà che rappresenta concretamente come lo sport possa abbattere barriere culturali e sociali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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