La filiera che si spezza troppo presto | ecco perché il calcio femminile sta perdendo i suoi talenti

Da corrieretoscano.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel calcio femminile, molte giovani atlete abbandonano il percorso formativo prima di raggiungere l’età adulta. Questa tendenza si nota sia a livello nazionale che regionale, con una crescente perdita di talenti ancora in fase di sviluppo. Le giocatrici smettono di giocare o di proseguire gli studi sportivi prima di completare le tappe fondamentali della crescita. La situazione evidenzia una fragilità nella continuità del loro cammino sportivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel calcio femminile, sia a livello nazionale sia in ambito toscano, sta emergendo con sempre maggiore evidenza una criticità strutturale riguardante la continuità del percorso formativo delle giovani atlete. In numerosi territori, infatti, l’ assenza di prime squadre collegate ai vivai impedisce la naturale progressione delle giocatrici, generando un impatto diretto sulla stabilità dei gruppi e sulla tenuta complessiva del movimento. La presenza di un settore giovanile rappresenta solo una parte del processo di crescita. Senza una prima squadra che garantisca continuità tecnica, visibilità e prospettive, il lavoro svolto nei vivai rischia di rimanere incompiuto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

la filiera che si spezza troppo presto ecco perch233 il calcio femminile sta perdendo i suoi talenti
© Corrieretoscano.it - La filiera che si spezza troppo presto: ecco perché il calcio femminile sta perdendo i suoi talenti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Dumped at the altar, she spends the night with a stranger—who turns out to be her ex-fiancés uncle!

Video Dumped at the altar, she spends the night with a stranger—who turns out to be her ex-fiancés uncle!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Trump a picco nei sondaggi: ecco perché il presidente Usa sta perdendo consensi

Smartphone, social e salute mentale: così il mondo sta perdendo i suoi adolescentiGli adolescenti di oggi sono cresciuti immersi nello smartphone e nei social media, strumenti che hanno rivoluzionato il modo di comunicare e...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web