Nel calcio femminile, sia a livello nazionale sia in ambito toscano, sta emergendo con sempre maggiore evidenza una criticità strutturale riguardante la continuità del percorso formativo delle giovani atlete. In numerosi territori, infatti, l’ assenza di prime squadre collegate ai vivai impedisce la naturale progressione delle giocatrici, generando un impatto diretto sulla stabilità dei gruppi e sulla tenuta complessiva del movimento. La presenza di un settore giovanile rappresenta solo una parte del processo di crescita. Senza una prima squadra che garantisca continuità tecnica, visibilità e prospettive, il lavoro svolto nei vivai rischia di rimanere incompiuto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La filiera che si spezza troppo presto: ecco perché il calcio femminile sta perdendo i suoi talenti

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