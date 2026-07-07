La famiglia nel bosco ascoltata dai giudici la svolta potrebbe essere sempre più vicina

Da tgcom24.mediaset.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I bambini della famiglia nel bosco sono stati ascoltati dai giudici in un procedimento legale. L'incontro si è svolto in un ambiente protetto, senza la presenza dei genitori, e ha avuto come obiettivo raccogliere le loro testimonianze. La fase di ascolto si inserisce in un procedimento più ampio, che potrebbe portare a una decisione definitiva nelle prossime settimane. La famiglia vive in un'area boschiva isolata.

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Potrebbe essere arrivato il momento della svolta per la famiglia nel bosco. È il giorno in cui bambini di Nathan e Catherine vengono ascoltati dai giudici. Arrivano in un tribunale per i minorenni dell’aquila blindatissimo, alle 10 di mattina, scortati dalla loro tutrice speciale, Maria Luisa Palladino e da un’educatrice. Nessuno rilascia interviste, perché questo è un passaggio fondamentale, in vista della sentenza su un possibile ricongiungimento, dopo la presentazione di un’altra istanza per far riunire la famiglia, da parte del loro legale Simone Pillon. La richiesta è di far tornare intanto i bambini a casa, con un percorso graduale concordato con i servizi sociali in vista della restituzione della responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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