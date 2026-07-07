I numeri ufficiali mostrano che i reati denunciati sono diminuiti rispetto all’anno precedente, con una riduzione significativa negli episodi di furto e rapina. Tuttavia, le statistiche sulla percezione della sicurezza restano alte, alimentate da campagne di propaganda e notizie sensazionalistiche. La differenza tra le cifre ufficiali e le opinioni pubbliche evidenzia come la percezione della criminalità possa discostarsi dalla realtà dei dati.

Ancora una volta ci occupiamo di criminalità, spesso considerata come in crescita e da addebitarsi soprattutto agli stranieri, e ancora una volta diamo la parola ai numeri. La Tab.1 contiene 34 diverse tipologie di delitti: da quelli più gravi e cruenti a quelli rivolti non direttamente verso le persone, aumentati complessivamente nel triennio 2022-2024 di 143.570 unità, pari a circa 250 in più su 100.000 abitanti. Sono 19 su 34 le tipologie in aumento, di cui solo 9 con valori superiori all’unità per 100.000 ab., con punte veramente significative per Furti (+156,9 per 100.000 ab.) e Altri (+37,5). Di contro, gli unici delitti con un decremento di qualche rilevanza sono stati quelli informatici (-12,23) e gli incendi (-2,64). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La differenza tra percezione, propaganda e realtà sulla criminalità è evidenziata dai numeri

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Part 1The Truth About Political Propaganda in the Media

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