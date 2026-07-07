La denuncia dell’onorevole Baldelli | Hanno divelto la nuova segnaletica sul Catria

Da ilrestodelcarlino.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’onorevole Baldelli ha segnalato sui social che la nuova segnaletica sul Monte Catria è stata divelta. Attualmente sul monte si stanno svolgendo lavori di ricostruzione a seguito di un’alluvione. Baldelli si è chiesto se si tratti di atti vandalici, evidenziando il danneggiamento delle infrastrutture recentemente installate. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabili o sulle modalità del danneggiamento. Le operazioni di ripristino sono in corso in questi giorni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Sono solo vandali?". Si interroga con un post sui social l’onorevole Antonio Baldelli. "In questi giorni – prosegue il parlamentare – sul Monte Catria, si lavora senza sosta per terminare di ricostruire ciò che l’alluvione aveva devastato. Frane e smottamenti vengono messi in sicurezza. Le acque regimentate. Le strade restituite, chilometro dopo chilometro, alla percorribilità. Un territorio ferito sta tornando a vivere grazie all’impegno di operai, tecnici e grazie alle risorse stanziate dal Governo Meloni, gestite dalla Regione Marche e dalla Struttura Commissariale. Ma questo non è soltanto un cantiere. È l’economia che riparte. È il lavoro degli allevatori che possono tornare a raggiungere i pascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la denuncia dell8217onorevole baldelli hanno divelto la nuova segnaletica sul catria
© Ilrestodelcarlino.it - La denuncia dell’onorevole Baldelli: "Hanno divelto la nuova segnaletica sul Catria"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La denuncia di Più Europa: "Avevamo le bandiere dell'Ucraina, ci hanno dato dei nazisti e hanno provato a intimidirci" / FOTODurante una manifestazione per il 25 aprile a Firenze, alcuni partecipanti portavano simboli legati all'Ucraina, ma sono stati accusati di essere...

Affari Tuoi, la denuncia dell’aspirante concorrente: “Cosa mi hanno fatto”Un aspirante concorrente di un popolare quiz televisivo ha presentato una denuncia, accusando il programma di avergli arrecato un danno.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web