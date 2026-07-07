L’onorevole Baldelli ha segnalato sui social che la nuova segnaletica sul Monte Catria è stata divelta. Attualmente sul monte si stanno svolgendo lavori di ricostruzione a seguito di un’alluvione. Baldelli si è chiesto se si tratti di atti vandalici, evidenziando il danneggiamento delle infrastrutture recentemente installate. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabili o sulle modalità del danneggiamento. Le operazioni di ripristino sono in corso in questi giorni.

"Sono solo vandali?". Si interroga con un post sui social l’onorevole Antonio Baldelli. "In questi giorni – prosegue il parlamentare – sul Monte Catria, si lavora senza sosta per terminare di ricostruire ciò che l’alluvione aveva devastato. Frane e smottamenti vengono messi in sicurezza. Le acque regimentate. Le strade restituite, chilometro dopo chilometro, alla percorribilità. Un territorio ferito sta tornando a vivere grazie all’impegno di operai, tecnici e grazie alle risorse stanziate dal Governo Meloni, gestite dalla Regione Marche e dalla Struttura Commissariale. Ma questo non è soltanto un cantiere. È l’economia che riparte. È il lavoro degli allevatori che possono tornare a raggiungere i pascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La denuncia dell’onorevole Baldelli: "Hanno divelto la nuova segnaletica sul Catria"

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