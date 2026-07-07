L’AVIS di Vinci ha ricevuto la Chiocciola d’Oro per aver promosso la cultura della donazione e l’aiuto agli altri. La premiazione si è svolta durante una cerimonia ufficiale. La Gumasio Asd ha invece ottenuto la Moneta d’oro, anche questa riconoscimento per meriti specifici. Entrambi i premi sono stati consegnati da un ente organizzatore. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti delle associazioni premiate e di autorità locali.

L’ AVIS di Vinci ha ricevuto il riconoscimento della “ Chiocciola d’Oro “ "per la promozione della cultura della donazione e dell’aiuto verso gli altri". Nella medesima occasione, la Gumasio Asd è invece stata insignita della “ Moneta d’Oro “ "per il prezioso contributo che offre attraverso lo sport, il benessere e la valorizzazione del paesaggio" e per la donazione (effettuata nelle scorse settimane anche in memoria di Renzo Busoni) di tre defibrillatori automatici per l’installazione degli stessi in altrettanti punti del territorio comunale (a disposizione della popolazione, in caso di necessità). Questi i riconoscimenti che le due associazioni hanno ricevuto nei giorni scorsi dalle mani del sindaco Daniele Vanni, nell’ambito di una cerimonia che si è tenuta qualche sera fa nel parco dei Mille di Spicchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La consegna dei riconoscimenti. La Chiocciola d’Oro all’Avis. La Moneta d’oro a Gumasio Asd

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