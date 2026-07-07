La baia del silenzio stasera su Rai 4 | trama cast e durata del thriller

Stasera su Rai 4 viene trasmesso un thriller psicologico ambientato tra Londra e la Liguria, caratterizzato da atmosfere simili a quelle di Hitchcock. La trama si sviluppa attraverso un mystery che coinvolge personaggi di diverse nazionalità. La durata complessiva del film è di circa 90 minuti. La produzione si basa su elementi di suspense e tensione, con un cast internazionale.

Un mystery psicologico dalle atmosfere hitchcockiane tra Londra e la Liguria: ecco cosa sapere sulla trama, il cast internazionale e la durata del thriller in onda stasera su Rai 4. Questa sera, martedì 7 luglio, Rai 4 propone in prima serata La baia del silenzio, thriller psicologico del 2020 diretto da Paula van der Oest. Il film, in onda alle 21:20, racconta una vicenda ricca di misteri, segreti familiari e colpi di scena che tiene lo spettatore con il fiato sospeso fino al finale. Ecco la trama, il cast, la durata e alcune curiosità sulla pellicola. I segreti e il mistero: cosa succede nel film Il film segue la vita apparentemente perfetta di Rosalind e Will a Londra: lei è un'affermata artista con un matrimonio fallito alle spalle, mentre lui . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Il thriller La baia del silenzio stasera su Rai 4: ecco la tramaDiretto dalla regista olandese Paula van der Oest, La baia del silenzio stasera su Rai 4 è un intrigante mistery di impostazione hitchcockiana pieno di brividi. corrierenazionale.it