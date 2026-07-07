Kjell Nilsson, attore e bodybuilder svedese noto per aver interpretato Lord Humungus in “Mad Max 2: The Road Warrior”, è deceduto il 2 luglio a 76 anni. La causa della morte sono state complicazioni renali che sono durate quattro anni. Nilsson aveva interpretato il personaggio nel film del 1982, diretto da un regista australiano. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dai familiari.

Kjell Nilsson, il bodybuilder e attore svedese che ha interpretato il bruiser mascherato Lord Humungus nel classico di George Miller del 1982 Mad Max 2: The Road Warrior, è morto il 2 luglio dopo quattro anni di complicazioni renali. Lui aveva 76 anni. Nilsson e la sua scomparsa. La morte di Kjell Nilsson è stata annunciata tramite un post su Facebook dalla sua famiglia. Hanno scritto che Nilsson “è morto pacificamente nel sonno” e che i giorni prima della sua morte “sono stati pieni di gioia, gratitudine, pace e accettazione”. “Come molti di voi sanno, Kjell ha combattuto la malattia renale allo stadio terminale negli ultimi quattro anni e mezzo, ricevendo dialisi tre giorni alla settimana”, si legge nel post. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Kjell Nilsson, che ha interpretato Lord Humungus in “Mad Max 2: The Road Warrior”, muore a 76 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kjell Nilsson Legendary Actor Behind Mad Max Villain Lord Humungus Passes Away At 76!

Notizie e thread social correlati

Morto a 76 anni l’attore Kjell Nilsson, l'atleta olimpico che divenne iconico antagonista di Mel GibsonL’attore e ex atleta olimpico svedese, Kjell Nilsson, è deceduto a 76 anni in Australia a causa di insufficienza renale grave.

L’astronauta Christina Koch non è un’attrice di “Mad Max”Circolano sui social media alcune affermazioni secondo cui l’astronauta Christina Koch si troverebbe nel cast del film “Mad Max: Fury Road”,...

Temi più discussi: È morto Kjell Nilsson, addio a Lord Humungus in Mad Max 2: l’attore aveva 76 anni; È morto Kjell Nilsson, indimenticabile Lord Humungus di Mad Max 2: la causa della morte; Morto a 76 anni l’attore Kjell Nilsson, l'atleta olimpico che divenne iconico antagonista di Mel Gibson; Morto Kjell Nilsson, il Lord Humungus di Mad Max 2.

RIP Kjell Nilsson (Lord Humungus) reddit

È morto Kjell Nilsson, indimenticabile Lord Humungus di Mad Max 2: la causa della morteKjell Nilsson, attore di origine svedese che ha interpretato il personaggio di Lord Humungus in Mad Max 2, è morto il 2 luglio dopo una lunga malattia ... libero.it

Morto a 76 anni l’attore Kjell Nilsson, l'atleta olimpico che divenne iconico antagonista di Mel GibsonMorto a 76 anni l'attore Kjell Nilsson, atleta olimpico prima di interpretare l'iconico villain che ispirò la nascita di Jason Voorhees ... virgilio.it