L’astronauta Christina Koch non è un’attrice di Mad Max

Circolano sui social media alcune affermazioni secondo cui l’astronauta Christina Koch si troverebbe nel cast del film “Mad Max: Fury Road”, supportate da una foto dal set e da una voce nel database IMDB. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali che collegano l’astronauta a questa produzione cinematografica. Nessun elemento verificabile indica un coinvolgimento di Koch nel film o una sua presenza nel cast.

Non esiste alcuna “attrice della NASA” infiltrata a Hollywood. Secondo diverse condivisioni Facebook l’astronauta Christina Koch sarebbe presente anche nel cast del film Mad Max: Fury Road, citando come prova un’immagine dal set e il database IMDB. In realtà si tratta di un banale caso di omonimia unito a uno scambio di persona: la donna nella foto non è Koch, e l’omonima presente nei crediti è un’attrice namibiana che nulla ha a che fare con la missione Artemis II. Per chi ha fretta:. Il nome Christina Koch appare su IMDB tra i crediti di Mad Max a causa di un’omonimia: si tratta di un’attrice namibiana.. La donna cerchiata nelle foto virali non è l’astronauta, ma l’attrice Gillian Jones.🔗 Leggi su Open.online

Christina Koch: Astronaut or Actress

Notizie correlate

Leggi anche: Artemis II, chi è Christina Koch, la prima astronauta donna in rotta verso la Luna

Guasto alla toilette spaziale: Christina Koch ripara il sistema da 30Mercoledì scorso, quattro astronauti hanno lasciato la base di Cape Canaveral a bordo della capsula Orion per una missione storica verso la Luna.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Niente materasso, si dorme fluttuando: Christina Koch (Artemis II) mostra la curiosa tecnica del sonno spaziale; Christina Koch, la prima donna verso la luna (e non l’ultima): cosa è già cambiato; La Terra è splendida nel video NASA girato con un iPhone: l'Eartshine è virale; Video mostra astronauta NASA in difficoltà a camminare dopo il ritorno sulla Terra.

Video mostra astronauta NASA in difficoltà a camminare dopo il ritorno sulla TerraDopo Artemis 2, Christina Koch ha mostrato quanto sia difficile riabituarsi alla gravità terrestre una volta ritornati. tech.everyeye.it

Chi è l'astronauta Christina Koch, la prima donna che andrà sulla LunaL'obiettivo della Nasa è quello di inviare astronauti sulla Luna nel 2025, cinquant'anni dopo le missioni Apollo. Si partirà quindi con delle operazioni definite preparatorie, come la Artemis 2, ... tg24.sky.it

la Repubblica. . Donald Trump ha ospitato alla Casa Bianca l'equipaggio della storica missione di sorvolo lunare Artemis II. I quattro astronauti – il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover e gli specialisti di missione Christina Koch e Jeremy Hansen - facebook.com facebook

“Vista dallo spazio, la Terra era semplicemente una scialuppa di salvataggio sospesa, indisturbata, nell'universo”. Prima donna a viaggiare sulla luna, Christina Koch parla per la prima volta in pubblico, dopo l’incredibile missione Artemis II. x.com