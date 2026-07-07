Kimi Antonelli-Federer che risate | Ti insegno il mio rovescio oppure chiedi a Sinner!
Durante un evento a Wimbledon, Kimi Antonelli ha chiesto a Roger Federer una lezione sul suo rovescio a una mano. Federer ha risposto sorridendo, dicendo che potrebbe insegnarlo, ma ha consigliato di chiedere a Jannik Sinner se si vuole imparare il colpo a due mani. Antonelli ha riso e ha continuato a scherzare con il campione svizzero, creando un momento leggero e informale tra i due.
Siparietto a Wimbledon tra Kimi Antonelli e Roger Federer: il leader del mondiale di Formula 1 chiede alla leggenda del tennis lezioni di rovescio a una mano, lo svizzero ci sta, ma gli suggerisce di rivolgersi a Sinner se vuole passare a quello a due mani. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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