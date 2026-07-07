Kimi Antonelli-Federer che risate | Ti insegno il mio rovescio oppure chiedi a Sinner!

Notizia in breve

Durante un evento a Wimbledon, Kimi Antonelli ha chiesto a Roger Federer una lezione sul suo rovescio a una mano. Federer ha risposto sorridendo, dicendo che potrebbe insegnarlo, ma ha consigliato di chiedere a Jannik Sinner se si vuole imparare il colpo a due mani. Antonelli ha riso e ha continuato a scherzare con il campione svizzero, creando un momento leggero e informale tra i due.