Khalaili sempre più vicino | accelerazione decisiva per l’esterno Ecco la cifra
Il calciomercato dell’Inter si sta muovendo rapidamente, con un'accelerazione verso l’acquisto di un esterno. La società sta lavorando per finalizzare l’operazione il prima possibile, con l’obiettivo di consegnare i nuovi giocatori all’allenatore prima dell’inizio della stagione. Le trattative sono in fase avanzata e la dirigenza vuole completare le operazioni di mercato in tempi brevi. Seguiranno aggiornamenti sui movimenti in entrata.
di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter entra nella sua fase caldissima. La dirigenza di viale della Liberazione sta stringendo i tempi per definire le prossime mosse in entrata, con l’obiettivo chiaro di consegnare i nuovi rinforzi all’ allenatore Cristian Chivu nel minor tempo possibile. Le attenzioni dei nerazzurri sono concentrate principalmente sulla fascia destra e sul reparto arretrato. Trattativa ad un passo per Anan Khalaili. Secondo quanto riferito dalle ultime indiscrezioni giornalistiche di Mediaset, la Beneamata è arrivata alla stretta finale per assicurarsi le prestazioni sportive di Anan Khalaili. 🔗 Leggi su Internews24.com
MERCATO INTER: LE ULTIME SU KHALAILI E CHALOBAHNDICKA, STONES E UN NOME INTERESSANTE
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Inter-Khalaili sempre più vicini: l’esterno è a un passo dai nerazzurriL’Inter sta per concludere un accordo con Anan Khalaili, esterno nato nel 2004 e attualmente in forza all’Union Saint-Gilloise.
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MERCATO - Khalaili salta l'amichevole dell'Union SG, sempre più vicino l'accordo con l'Inter ift.tt/CBmQYEi x.com
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Inter, Khalaili sempre più vicino: sarà lui il sostituto di Dumfries sulla fascia destraAnan Khalaili, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter di Cristian Chivu. msn.com