Il calciomercato dell’Inter si sta muovendo rapidamente, con un'accelerazione verso l’acquisto di un esterno. La società sta lavorando per finalizzare l’operazione il prima possibile, con l’obiettivo di consegnare i nuovi giocatori all’allenatore prima dell’inizio della stagione. Le trattative sono in fase avanzata e la dirigenza vuole completare le operazioni di mercato in tempi brevi. Seguiranno aggiornamenti sui movimenti in entrata.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter entra nella sua fase caldissima. La dirigenza di viale della Liberazione sta stringendo i tempi per definire le prossime mosse in entrata, con l’obiettivo chiaro di consegnare i nuovi rinforzi all’ allenatore Cristian Chivu nel minor tempo possibile. Le attenzioni dei nerazzurri sono concentrate principalmente sulla fascia destra e sul reparto arretrato. Trattativa ad un passo per Anan Khalaili. Secondo quanto riferito dalle ultime indiscrezioni giornalistiche di Mediaset, la Beneamata è arrivata alla stretta finale per assicurarsi le prestazioni sportive di Anan Khalaili. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Khalaili sempre più vicino: accelerazione decisiva per l’esterno. Ecco la cifra

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MERCATO INTER: LE ULTIME SU KHALAILI E CHALOBAHNDICKA, STONES E UN NOME INTERESSANTE

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