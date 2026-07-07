Inter-Khalaili sempre più vicini | l’esterno è a un passo dai nerazzurri

L’Inter sta per concludere un accordo con Anan Khalaili, esterno nato nel 2004 e attualmente in forza all’Union Saint-Gilloise. Dopo settimane di trattative, il trasferimento sembra ormai vicino alla definizione. Khalaili è considerato uno dei talenti emergenti e il suo nome è stato al centro delle discussioni di mercato nelle ultime giornate. La società nerazzurra sta finalizzando le pratiche per portarlo in Italia.

L’Inter sembra sempre più vicina a chiudere per Anan Khalaili, esterno classe 2004 dell’ Union Saint-Gilloise, diventato negli ultimissimi giorni il nome più caldo del mercato nerazzurro. La chiusura imminente della trattativa sembra essere stata confermata dal fatto che l’israeliano è rimasto in panchina nell’amichevole di ieri sera tra Union Saint-Gilloise e Steaua Bucarest. Il club ha giustificato la sua assenza con un infortunio, ma potrebbero averlo semplicemente preservato per fare in modo che la trattativa non salti. Come riferisce il Messaggero, l’esterno spera che la trattativa possa chiudersi già in settimana per essere a Milano all’inizio del ritiro estivo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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KHALAILI: CHIUSURA O PERICOLO COMORETROSCENA DE VRIJCHALOBAH E DUE ALTERNATIVE

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