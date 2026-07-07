L'ivoriano Franck Kessie ha fatto sapere di essere disponibile a trasferirsi alla Juventus. Il suo nome è stato inserito tra le opzioni valutate dal tecnico, che sta considerando la possibilità di un suo ingaggio. Le quote di scommessa suggeriscono un possibile trasferimento, anche se ancora non ci sono comunicazioni ufficiali. Kessie è attualmente senza contratto con il suo club e si trova in attesa di offerte.

LIVERPOOL, ENGLAND - MARCH 31: Ivory Coast's Franck Kessie during an international friendly match between Scotland and Ivory Coast on March 31, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Carl RecineGetty Images) Aveva rimandato qualsiasi decisione a fine Mondiale. Il cammino della sua Costa d'Avorio si è interrotto ai sedicesimi dopo il ko con la Norvegia e ora Franck Kessie può concentrarsi sul suo futuro. Che, come aveva ammesso lui stesso, potrebbe portarlo di nuovo in Italia, paese in cui si è calcisticamente formato con la maglia dell'Atalanta per poi consacrarsi con quella del Milan. Sulle sue tracce c'è da tempo la Juventus, con cui il suo entourage è in contatto da tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kessie-Juve, ora o mai più: l'ivoriano si è proposto, Spalletti ci pensa. Ecco le quote

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juventus, Kessié torna nel mirino: il centrocampista è stato proposto ai bianconeri

Notizie e thread social correlati

Sogliano accusa: "La Juve che si lamenta dell'arbitro...". Spalletti: "Non ci siamo mai alzati"Nelle ultime ore si sono succedute dichiarazioni e fatti legati al mondo del calcio.

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani sempre più vicino, Spalletti vuole Kessié a zeroKolo Muani si avvicina alla Juventus, con trattative in corso per il trasferimento.

Temi più discussi: Kessie: Juve? So che se ne parla... Sono in forma e svincolato, mi prenderei; Kessie chiama la Juve, ma avvisa: Sono un gran bel colpo e le chiamate sono tante; Perché la Juventus vuole Kessié: la richiesta di Spalletti, i costi e com'è andato negli ultimi anni in Arabia Saudita; Kessie: Juve? Se ne parla, ma in queste condizioni sarei un gran colpo per tutti.

Dibu Martinez ha accettato le condizioni personali con la Juventus: contratto di tre anni con uno stipendio più basso, ora si deve trovare un accordo con Aaron Villa sul prezzo [GdM] reddit

Juve, si complica Kessie: inserimento di un’altra bigCambia di colpo il futuro del centrocampista della nazionale ivoriana che è attualmente svincolato. La Juventus continua ad osservare molto da vicino la situazione di Franck Kessie, che è attualmente ... calciomercato.it

Kessie-Juve, ora o mai più: l'ivoriano si è proposto, Spalletti ci pensa. Ecco le quoteQuote Kessie Juve: l'ivoriano è svincolato dopo la fine della sua esperienza in Arabia Saudita, Spalletti ci pensa per il centrocampo ... gazzetta.it