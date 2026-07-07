Kean al posto di Lukaku | maxi intreccio in Serie A

Da calciomercato.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Serie A si apre un maxi scambio tra attaccanti, con Kean che prende il posto di Lukaku. La Fiorentina e il Napoli sono coinvolti nella trattativa, che riguarda anche gli ultimi aggiornamenti di calciomercato. Lukaku ha recentemente ritrovato una certa serenità, mentre Kean si prepara a una nuova avventura nel massimo campionato italiano. La trattativa è ancora in fase di definizione, senza comunicati ufficiali o dettagli sui termini economici.

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Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato coinvolgono gli attaccanti di Fiorentina e Napoli Uno, Romelu  Lukaku, ha ritrovato un po’ di serenità con il  Belgio  e si giocherà l’accesso ai quarti di finale dei  Mondiali  contro gli USA, l’altro, Moise  Kean, è reduce da una stagione da dimenticare, sia con la  Fiorentina, sia con l’ Italia, eliminata dalla Bosnia nella finale play off. (Ansa Foto) – calciomercato.it Una cosa in comune, però, i due bomber ce l’hanno: le sirene di  calciomercato. Nonostante Max  Allegri  lo abbia sempre stimato, un addio di Big Rom al  Napoli  resta all’ordine del giorno e le ultime indiscrezioni parlano di un possibile e rovente derby di mercato per l’ex Roma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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