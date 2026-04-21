Il calciomercato estivo si prospetta ricco di cambiamenti per il settore offensivo. Il bomber belga, attualmente al Napoli, lascerà la squadra, mentre il Milan si trova al centro di trattative con Lukaku. La rottura tra il giocatore e l’allenatore è stata ufficializzata, dopo che il belga si era rifiutato di tornare a Castelvolturno durante l’ultima sosta per le nazionali. I recenti sviluppi hanno portato Lukaku a partire per il Belgio subito dopo il rientro.

Il bomber belga lascerà il Napoli nel prossimo calciomercato estivo Lukaku ha rotto con il Napoli. Ha rotto con Conte, dopo che si è rifiutato di tornare (è tornato ieri e ripartito subito per il Belgio) a Castelvolturno nell’ultima sosta per le Nazionali. Il belga è fatto così, non è certo la prima volta che assume comportamenti poco professionali: quando non è più la ‘prima donna’ della squadra, abbandona tutto e tutti infischiandosene delle conseguenze. (AnsaFotoGrok) – Calciomercato.it De Laurentiis e Manna lo hanno già scaricato: ‘Big Rom’ è sul mercat o, con tutte le enormi difficoltà nel piazzare un 33enne che guadagna tanto e che nelle ultime stagioni è stato più in infermeria che in campo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Valzer di bomber: Lukaku e il Milan, intreccio clamoroso

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