A Wimbledon, Kate Middleton ha raccontato di essere rimasta mortificata per un incidente che coinvolge suo padre e l'ex tennista Tim Henman. Secondo quanto riferito, suo padre avrebbe commesso una gaffe durante l’evento, causando imbarazzo alla duchessa. Kate ha condiviso la sensazione di disagio provata in quel momento, senza specificare ulteriori dettagli sulla situazione o sulla natura dell’errore. L’episodio si è verificato di recente, durante una delle partite del torneo.

Kate Middleton ha raccontato di essere rimasta in imbarazzo a causa di suo padre Michael che avrebbe fatto una terribile gaffe con Tim Henman a Wimbledon. Kate Middleton e il momento imbarazzate a Wimbledon. Tutti conosco bene la passione di Kate Middleton per lo sport. La principessa del Galles non solo pratica numerose attività sportive, ma è anche una grandissima appassionata di tennis. Proprio per questo la moglie di William è sempre stata una presenza fissa sul palco reale dell’All England Club a Wimbledon. Elegantissima e sempre impeccabile, Kate ha svelato di aver vissuto un momento di puro imbarazzo proprio durante il prestigioso torneo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton, il momento imbarazzante a Wimbledon. “È rimasta mortificata”

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Kate Middleton, Principessa del Galles, è arrivata a Wimbledon!

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