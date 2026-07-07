Juventus si sogna Brahim Díaz | gli sviluppi dell’operazione

La Juventus sta valutando l’acquisto di Brahim Díaz, centrocampista offensivo attualmente in forza al Real Madrid. La trattativa si sta sviluppando nelle ultime settimane, con la società che sembra puntare forte sul giocatore. Nel frattempo, il mercato bianconero vede anche cessioni inaspettate e altri innesti, creando un clima di grande attività. La trattativa tra le due squadre è ancora in corso, senza annunci ufficiali.

Nelle ultime settimane, il mercato bianconero si sta infuocando tra cessioni inaspettate e innesti. Il nuovo obiettivo della dirigenza juventina sembrerebbe Brahim Díaz, centrocampista offensivo di grande talento e attuale calciatore del Real Madrid. I dettagli della trattativa. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sta spingendo molto per comprare giocatori d’attacco, che siano punte, esterni o trequartisti. Dopo l’acquisto di Ekhator e l’ arrivo quasi certo di Kolo Muani, l’intenzione è quella di trovare un giocatore che possa giocare sia dietro la punta sia, in caso di necessità, diventare anche un cosiddetto falso nueve, cioè una punta che giochi per la squadra e leghi le trame di gioco. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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