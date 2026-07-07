Juve sondaggio del Tottenham per Di Gregorio | i dettagli | CM

Il Tottenham ha effettuato un sondaggio per il portiere italiano, nato a Milano, che attualmente milita nella Juventus. L’estremo difensore è destinato a lasciare i bianconeri durante questa sessione di mercato estiva. Dopo il fallimento dell’affare Ekhator, il calciomercato della Juventus procede con molte incertezze, ma la cessione di Di Gregorio sembra ormai definita. Non sono stati comunicati dettagli sull’offerta o sulla trattativa in corso.

L’estremo difensore nato a Milano quasi sicuramente lascerà i bianconeri nel corso di questa estate. Il calciomercato Juventus stenta a entrare nel vivo dopo l’affare Ekhator, ma tra mille dubbi una cosa appare ormai certa: Michele Di Gregorio verrà ceduto nel corso di questa sessione estiva. Il portiere classe ’97 ha deluso le aspettative nella passata stagione e le recenti dichiarazioni del suo agente Carlo Alberto Belloni lo hanno allontanato ulteriormente dalla Juve. Di Gregorio (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’ex Monza vanta diversi estimatori in giro per l’Europa, ma nelle ultime ore si sarebbe mossa con decisione il Tottenham: il tecnico Roberto De Zerbi apprezza tantissimo Di Gregorio, senza dimenticare che gli ‘Spurs’ perderanno quasi sicuramente Vicario (che piace proprio alla Juve). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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