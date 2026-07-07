Juve si complica Kessie | inserimento di un’altra big
Il futuro di Franck Kessie si complica dopo l’inserimento di un’altra grande squadra nel suo calciomercato. Il centrocampista ivoriano, attualmente senza contratto dopo aver lasciato l’Al-Ahli, è sotto osservazione da parte di diversi club di primo piano. La Juventus mantiene un interesse attivo sulla sua situazione, ma la presenza di altre società di rilievo potrebbe influenzare le decisioni future. La trattativa resta aperta, senza ulteriori dettagli sui tempi o sugli accordi possibili.
Cambia di colpo il futuro del centrocampista della nazionale ivoriana che è attualmente svincolato. La Juventus continua ad osservare molto da vicino la situazione di Franck Kessie, che è attualmente svincolato dopo l’addio all’Al-Ahli. Il centrocampista ivoriano classe ’96 piace per caratteristiche tecniche e perché conosce molto bene il campionato di Serie A, ma ora dalla Turchia arrivano pessime notizie per la Vecchia Signora. Kessie (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo quanto riportato da “Fanatik”, il nome di Kessie sarebbe finito infatti sul taccuino del Besiktas: l’allenatore Vincenzo Italiano stima tantissimo l’ex calciatore di Atalanta e Milan e avrebbe chiesto alla dirigenza uno sforzo economico per portarlo a Istanbul. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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