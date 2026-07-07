Cambia di colpo il futuro del centrocampista della nazionale ivoriana che è attualmente svincolato. La Juventus continua ad osservare molto da vicino la situazione di Franck Kessie, che è attualmente svincolato dopo l’addio all’Al-Ahli. Il centrocampista ivoriano classe ’96 piace per caratteristiche tecniche e perché conosce molto bene il campionato di Serie A, ma ora dalla Turchia arrivano pessime notizie per la Vecchia Signora. Kessie (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo quanto riportato da “Fanatik”, il nome di Kessie sarebbe finito infatti sul taccuino del Besiktas: l’allenatore Vincenzo Italiano stima tantissimo l’ex calciatore di Atalanta e Milan e avrebbe chiesto alla dirigenza uno sforzo economico per portarlo a Istanbul. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, si complica Kessie: inserimento di un’altra big

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